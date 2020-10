Vseviov ütles, et tema koroonasümptomid olid suhteliselt leebed. Enim jääb talle haiguseajast meelde mitte niivõrd mõningased gripilaadsed sümptomid, vaid suur väsimus.

Vseviov ütles, et ta ei ole veel teist koroonatesti teinud, mis näitaks, kas ta on juba koroonanegatiivne. Tema arsti sõnul pole aga seda vaja teha. "Teatud aeg pärast sümptomite möödumist loetakse mind siinsete arusaamiste järgi terveks," sõnas suursaadik.

Oktoobri alguses, vaid paar päeva enne seda, kui Vseviov teatas positiivsest koroonaproovist, selgus, et ka USA president Donald Trump on viirusesse nakatunud.

Riigi toimimist ei Trumpi ega ka teiste kõrgete ametnike nakatumine ja karantiini minek kahjustanud ei ole.

"Üldiselt Ameerika föderaalbürokraatia, n-ö aparaat loomulikult toimib. Jah, siin olid juhtumid, kus järjest ka erinevad kõrged ametiisikud olid karantiinis, aga tegelikult Ameerika riigi toimimine sellest karantiinist iseenesest kuidagi kahjustada ei saanud," rääkis Vseviov.

"Ma ütleksin küll, et siin niisugust igapäevast toimimist pole koroonaviirus, mis Washingtonis ka ju levib, rohkem mõjutanud, kui et ta on muutnud lihtsalt asjaajamise mõneti ebamugavamaks. /.../ Inimesega, kes on karantiinis, arusaadavalt füüsiliselt kohtuda ei saa, aga Ameerika selles mõttes kindlasti toimib, et ta ei pole kuidagi seisma jäänud või mingil määral kahjustada saanud tema normaalne tegutsemine," lisas ta.