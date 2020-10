Ööpäevaga lisandus 71 koroonapositiivset

Kokku tehti ööpäevaga 2418 testi, teadaolevalt ükski inimene COVID-19 tõttu ei surnud, selgub terviseameti andmetest.

Enim lisandus uusi haigestunuid Ida-Virumaale, kus positiivse testi andis 31 inimest. Harjumaa elanikest andis positiivse testitulemuse 26 inimest.

Nakatunute arv 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul on jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal, kus see tase on 149,0, Võrumaal on sama näitaja 118,6 ja Harjumaal 57,4.