Terviseameti andmetel tehti viimase 24 tunni jooksul 630 koroonaviiruse testi, millest kümme olid positiivsed. Eesti nakatumisnäit viimase 14 päeva jooksul 100 000 inimese kohta on 51,02.

Kõige enam positiivseid tulemusi laekus Harjumaale, kuhu lisandus kuus haigestunut. Kaks viiruspositiivset lisandus Lääne-Virumaale, üks Ida-Virumaale ning ühel nakatunul puudus rahvastikuregistris elukoht.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles ERR-ile, et testide arv oli väiksem, sest seireuuringuid praegu ei toimu. Samas tehakse ka nädalavahetusel vähem teste, sõnas Kingsepp ja lisas, et homses statistikas on testide koguarv ilmselt suurem.

Haiglaravi vajab koroonaviiruse tõttu 41 inimest ja nendest kolm on juhitaval hingamisel. Koroonakaardi andmetel on Eestis praegu 678 aktiivset haigusjuhtu, mida on kaheksa võrra vähem kui ööpäev varem.

ITK-s on jätkuvalt põhja regionaalosakonna suurim kolle

Harjumaa kuue uue juhtumi asjaolud on selgitamisel. Kaks viiruspositiivset neist juhtumitest lisandus Tallinna.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurim on Ida-Tallinna keskhaigla kolle, kus lisaks 25 töötajale on haigestunud 14 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat.

Läänemere gümnaasiumi koldega seoses on haigestunud 29 õpilast ja kümme õpetajat. Esimese töökoha koldega on seotud 29, Haapsalu nostalgiapäevade koldega kaheksa, Päästeameti koldega seitse, teise töökoha koldega seitse ning pere- ja tutvuskonna koldega on seotud viis haigusjuhtu.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku ligi 2200 inimest, kellest 371 on haigestunud.

Ida- ja Lääne-Virumaa uued juhtumid on seotud nakatumisega pereringis

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas 12 aktiivset kollet: piirkonna suurima ehk tutvuskonna koldega on seotud 30, Kohtla-Järve töökoha koldega seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest.

Tammiku põhikooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve kesklinna põhikooli koldega seitse, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega seitse ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis haigusjuhtu.

Jõhvi gümnaasiumi koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega kuus haigestunut (viis klienti ja üks töötaja). Sillamäe vanalinna kooli koldega on seotud kuus inimest ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest on haigestunud 187.

Testimispunkte on Eestis kokku 18

5. oktoobri seisuga on tervenenud 2755 inimest. Neist 2094 inimese ehk 76 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 661 inimese ehk 24 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad Tallinna sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.

Eestis on kokku tehtud ligi 222 000 esmast testi, nendest 3617 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.