Teedeehituses on järjest rohkem hakatud kasutama keskonnasõbralikku puitu. Näiteks, kui varasemalt on maanteedel sillapiireteks kasutatud ainult metalltõkkeid, siis viimastel aastatel on üha enam sildade renoveerimisel ehitatud silla piirdeid puidust.

Saaremale on viimastel aastatel ümberehituste käigus paigaldatud kolmele sillale puidust sillapiirded. Ja lähiaastatel on sellelaadseid sildu siinsetele maanteedele veel juurde tulemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla sõnul sobib see Eesti keskkonda hästi, eriti saartele. "Igale poole ta võib-olla ei sobi, aga siia Saaremaale on ta nagu rusikas silmaauku, võib öelda," ütles Vaidla.

"Remondiprojekt jätkub Kihelkonna poole, seal on veel kaks silda ja etteruttavalt võin juba öelda, et praegu on projekteerimisel mõlemad sillapiirded just samasuguse komposiidina," lisas ta.

Aivari Kallase koduvärava juures tehti sillaremont paar aastat tagasi ja mees ütleb, et pisut lausa pahandas teedemeeste peale, et nad pole kõiki selle silla piirdeid puidust ehitanud.



"Algusest saati me vaidlesime, sest esimesed joonised, mis meile näidati oli see kõik selline puitsild. Ja see meile oleks väga meeldinud. Aga praegu see metall on siin umbes sama nagu oleks klaasist pilvelõhkuja keset metsa ehitatud. Et ta võib kusagil küll ilus olla ja praktiline ka, aga siin on ta täielik võõrkeha," sõnas Kallas.

Tegelikult on need puidust piirded siiski natuke petekad ka. Sõites jääb küll märkamatuks, et nende pooleks saetud ümarpalkide sisse on ikkagi ka metall ära peidetud. Seda aga puht tehnilistest nõuetest tingitult.

Maanteeameti ehitusosakonna juhtivinsener Sven Savi põhjendas, et puit ei vasta kõikidele kehtestatud nõuetele. "Metall on see, mis annab selle tugevuse ja täidab nõuded. Ja siis puit on visuaalseks efektiks, mis annab ilu sellele asjale," lausus Savi.

Aga kui nüüd arvata, et looduses esteetiliselt mõjuvad ümarpalgid on Saaremaa metsast saetud, siis nii see paraku pole. Puidust sillapiirded on kohale toodud Prantsusmaalt ja väga lihtsal põhjusel - need vastavad sertifikaadile. Saaremaa kuusele või tammele pole keegi paraku veel nõuetele vastavat sertifikaati taodelnud.