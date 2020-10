Läti tervishoiuministeerium soovitab ühistranspordis maskikohustust

Maskikohustus kehtis Lätis juba suve algul, koroonaviiruse esimese laine ajal.

"Ekspertide hinnangul on see esimene COVID-19 piirangumeede, mida tuleks rakendada. Sestap me teeme selle ettepaneku valitsusele kaalumiseks," ütles Vinkele.

"Ma soovitan elanikel osta või õmmelda endale maskid juba sel nädalavahetusel."

Minister seletas, et maskikohustuste taastamise sammu kaalutakse väga hoolikalt ja ministeerium püüab minna täiendavate piirangutega edasi võimalikult aeglaselt.

"Meie eesmärk on säilitada koolides võimalikult kauaks täisajaga kontaktõpe, nii et me ei kiirusta uute piirangutega," ütles ta.

Vinkele sõnul teevad murelikuks mitmed nakkusjuhtumid, mille allikat ei ole suudetud tuvastada, sellepärast tuleb olla ettevaatikum. Ta ütles aga, et uuteks üleriigilisteks piiranguteks kogunemistele ega asutuste lahtiolekuaegadele ei ole praegu põhjust.