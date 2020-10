"Jah, me kinnitame seda," ütles ministeerium.

Vene delegatsiooni juhib asevälisminister Sergei Rjabkov, USA delegatsiooni presidendi eriesindaja relvastuskontrolli küsimustes Marshall Billingslea.

Soome president Sauli Niinistö kohtub mõlema riigi esindajatega pärast kõnelusi, teatas pühapäeval tema pressiteenistus, märkides, et kõnelused on jätk eelmisele konsultatsioonide voorule, mis peeti 17.-18. augustil Viinis.

"Soome on alati valmis pakkuma häid teenuseid rahu ja julgeoleku edendamiseks. Usaldusväärse keskkonna pakkumine dialoogile, poolte soovide kohaselt, on tähtis osa sellest tööst," märkis presidendi kantselei.

Teates meenutati, et USA ja Vene asevälisministrid kohtusid Helsingis ka 2017. aastal.

Ajalehe Kommersant andmetel on kõnelused seotud START lepinguga, mis saab läbi järgmise aasta algupoolel.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles möödunud kuul, et strateegiliste tuumarelvade piiramise lepet START-3 tuleb pikendada sõltumata sellest, kas Hiina liitub sellega või mitte. "Arvan, et START-3-e tuleb pikendada sõltumata sellest, mis Hiinaga saab," ütles Guterres usutluses Jaapani meediale.

START-3 on Vene-USA strateegilise tuumarelvastuse edasise vähendamise leping, mis jõustus 5. veebruaril 2011. See on arvestatud kümnele aastale viieaastase pikendamise võimalusega poolte kokkuleppel.

Selle kehtivus lakkab tuleva aasta veebruaris.

Washington soovib asendada START-3-e dokumendiga, millesse oleks kaasatud ka Hiina, kuid Hiina tõrgub läbirääkimistega liitumast.

Augustis edastas portaal Axios, viidates USA tuumadesarmeerimise läbirääkija Marshall Billingslea avaldusele, et Washington ei nõua enam Pekingi osalemist USA-Venemaa läbirääkimistel.