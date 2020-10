Vaasa koroonalaine sai alguse tudengipidudest

"Mõned ilmselt enese teadmata viirust kandnud andsid selle tudengipidudel teistele edasi. Need peod kestsid kogu nädala ning seepärast ongi raske kindlaks teha, kas keegi sai nakkuse tudengipeol või hiljem ööklubist," ütles nakkushaiguste arst Heikki Kaukoranta ajalehele Helsingin Sanomat.

Vantaas sai nädalavahetusel alguse Soome üks suurimaid koroonakoldeid, kui reedest esmaspäevani registreeriti seal 173 uus nakkusjuhtu. "Olukord on tõsine. See on sellise suurusega linna kohta väga arvestatav näit," märkis Kaukoranta.

Kui teisipäeval oli Soome keskmine nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul 20 juhtu, Helsingi ja Uusimaa piirkonnas 42, siis laiemas Vaasa haiglapiirkonnas 115 ning Vaasa linnas endas isegi 268.

Kaukoranta sõnul on nüüdseks siiski mitmed nakatumisahelad kindlaks tehtud ja Vaasa ülikool ning kaks muud kõrgkooli kaheks nädalaks distantsõppele saadetud.

"Me jätkame haigete isoleerimisega ning küsitleme neid, et teha kindlaks võimalikud lähikontaktid ning nende liikumine. See on tohutu töö," rääkis Kaukoranta.

Praeguseks on 60 000 elanikuga linnas 450 inimest karantiinis ja paarsada võimaliku karantiini ootel.

Me eeldame, et päevane nakatumisnäit püsib veel mõne päeva saja ümber, enne, kui see järgmisel nädalal alanema hakkab, lisas Kaukoranta.

Kolmapäevastel andmetel registreeriti Soomes viimase ööpäevaga 120 uut koroonapositiivset ning Soome üldine nakatumisnäitaja kerkis 31,8-le.