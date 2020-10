Sama aja jooksul on rohkem kui viis korda suurenenud positiivsete testide arv.

Perevoščikovs märkis, et COVID-19-sse haigestumise tase püsis sama pea kogu suve, kuid nüüd on kahe nädalaga olukord muutunud. Ta ennustas nakatumise edasist suurenemist.

Tema sõnul arutatakse ennetusmeetmeid ja esimene, mis asjatundjatel meelde tuleb, on maskide kandmine.

COVID-19 näitas taas, et see suudab levida välgukiirusel ja see on märguanne tegutsemiseks, lisas epidemioloog.

Tema sõnul on endiselt tähtsaimad meetmed teistest eemale hoidmine ja desinfitseerimine.

Olukorra halvenemisest annab märku positiivsete testide arvu suurenemine. Kriitiline näitaja, kolm protsenti ei ole veel käes, kuid asi liigub sinnapoole.

Haigestumise suurenemine on seotud suurkolletega ettevõtetes. Neid on ka hokimeeskondades ja raviasutustes, kuid väikesed.

CDC uurib täna tuvastatud juhte, eelmisel nädalal õnnestus tuvastada 86 protsendi nakkuste päritolu. Selle näitaja suurendamiseks soovitas Perevoščikovs laadida kõigil alla telefoniäpp Apturi Covid.

Iga nädal tuuakse Lätti viirust sisse 20 kuni 30 korral.