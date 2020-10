Läti rahvusringhääling LSM vahendas riigi haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse teadet, mille järgi tuli ka kolm patsienti vanuses 40-74 eluaastat hospitaliseerida.

Haiglas on 28 patsienti, kellest 24 on mõõdukate sümptomitega ja neli patsienti vanuses 40-70 aastat on tõsiste sümptomitega.

Koroonaviirus nõudis ka ühe inimese elu, kes oli vanusegrupis 70-79 aastat. Kokku on Lätis surnud koroonaviiruse tõttu 39 inimest.

Lätis on tehtud kokku 336 577 koroonatesti, nakkus on avastatatud 2126 inimesel.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) andmetel on Läti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 29,2.

Leedus 100 uut haigestunut

Leedu rahvusringhääling LRT teatas, et möödunud ööpäevaga tuvastati riigis täpselt 100 uut koroonaviirusesse haigestumist.

Kokku on Leedus tuvastatud 5285 nakatumist ja 94 surmajuhtumit.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on ECDC andmetel 51,6.

Soomes 164 uut koroonaviirusnakkust

Soome rahvusringhäälingu Yle andmetel lisandus möödunud ööpäevaga 164 koroonaviirusesse haigestunut, neist 69 Helsingis.

Soomes on kokku koroonaviirus diagnoositud 10 702 inimesel, riigis on sellesse surnud 345 inimest.

Soome viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on ECDC teatel nüüd 28,2.

Regiooniti on see kõige kõrgem Helsingi ja Uusimaa piirkonnas - 53,9, mis on pisut madalam kui Eestis Harjumaal (56,7).

Venemaal lisandus ligi 11 tuhat haigestumist

Venemaal registreeriti möödunud ööpäevaga 10 888 koroonaviirusesse nakatumist, neist 3537 Moskvas.

Möödunud ööpäevaga suri Venemaal koroonaviirusesse 117 inimest. Venemaal on kokku registreeritud 1,23 miljonit koroonaviirusesse nakatumist. Koroonaviirus on nõudnud Venemaal 21 475 inimese elu.

COVID-19 juhtude arv on kasvanud Venemaal alates septembri algusest, kui päevane haigestumine ületas 5000 juhtumi piiri. 19. septembriks jõudsid näitajad 6000-ni, 25. septembril ületati 7000 ja 28. septembril 8000 piir. Oktoobri esimestel päevadel tõusis nakatumine ööpäevas 9000 ja õige pea 10 000 juhtumini ööpäevas.