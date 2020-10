Lätis on kolmapäevast ühistranspordis maskid kohustuslikud

Maskikandmise kohustus kehtib esialgu 6. oktoobrist kuni 7. novembrini, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Kaitsemaski kandmine ei ole kohustuslik alla 13-aastastele lastele. Erand tehakse ka inimestele, kellel on tervise tõttu raske kaitsemaski kanda.

Kaitsemaskide kandmise kohustus kehtib ka koolibussides, kuid seal arvestatakse, et alla 13-aastastele pole maski kandmine kohustuslik.

Läti tervishoiuminister Ilze Vinkele ütles, et kaitsemaskide kandmine on üks viiruse leviku piiramise meetmetest. "Praegu on Covid-19 esinemissagedus jõudnud sellistesse mõõtmetesse, et vähemalt ühistranspordis tuli kaitsemaskide kasutamine kohustuslikuks muuta," sõnas ta.

Ministri sõnul on olukorra halvenedes kaalumisel teisigi piiranguid, nagu näiteks avalike siseürituste osalejate arv ning restoranide ja pubide lahtiolekuaeg. Minister sõnas, et hoidmaks ära viiruse laienemisest tingitud uusi piiranguid, tuleks võimalusel eelistada kaugtööd, aga ka lastele pakkuda huviharidust võimalusel veebi teel.

Läti peaminister Krišjanis Karinš lisas, et ka haridusasutused peaksid eelistama distantsõpet. Samuti rõhutas peaminister vajaliku sotsiaalse distantsi hoidmist ja käte hügieeni.

Lätis lisandus möödunud ööpäevaga 40 koroonaviirusesse nakatunut, üks inimene ka suri. Läti viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kerkis 29,2-le.