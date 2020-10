Euroopa Liit pikendas eelarvereeglite leevendamist 2021. aastale

"Saatsime liikmesriikide rahandusministritele eelmisel nädalal kirja fiskaalpoliitiliste soovitustega, arvestades, et nad valmistavad praegu ette oma riigi järgmise aasta eelarvet," ütles majandusvolinik Paolo Gentiloni esmaspäeval.

Euroopa Liidu reeglite kohaselt peab liikmesriikide eelarvepuudujääk jääma alla kolme protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), kuid koroonapandeemiast põhjustatud majanduslanguse ületamiseks otsustati sellest nõudest tänavu loobuda. Samuti ei kutsuta praegu riike üles vähendama oma võlga.

"Üldine vabastusklausel jääb kehtima ka 2021. aastal ning taastumist toetav fiskaalpoliitika peaks kestma ka järgmisel aastal," ütles Gentiloni pärast rahandusministrite kohtumist peetud pressikonverentsil.

Eurotsooni riigid peavad oma eelarvekavad saatma Euroopa Komisjonile hindamiseks hiljemalt 15. oktoobriks.

Gentiloni kutsus valitsusi hoolikalt valima fiskaalseid vahendeid, mille abil majandust taaskäivitada, et need oleksid kestlikud. "Loomulikult on vahe fiskaapoliitikal, mille sihiks on eriolukorraga tegelemine ning sellel, mis on suunatud jätkusuutlikule taastumisele," ütlres Gentiloni.

"Kiire reageerimine ja paindlikkus on 2021. aasta eelarvepoliitika kujundamisel ja elluviimisel võtmetähtsusega," lisas volinik.