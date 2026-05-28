Kaitseressursside ameti juht naiste ajateenistusest: mitte kas, vaid millal

Rannaveski kommenteeris Vikerraadio saates "Uudis+" endise riigikohtu esimehe Rait Maruste ettepanekut laiendada kohustuslikku ajateenistust ka naistele. Rannaveski nentis, et kui praegu moodustavad Eestis ajateenistusse minejatest enamiku noormehed, siis mida aeg edasi, seda rohkem on näha, et mehi ei sünni piisavalt palju, et tulevikus seda teha saaks.

KRA juht tõdes, et need aastakäigud 15-20 aastat tagasi, kui sündis kuni 15 000 meest, on ammu lõppenud. Nüüd sünnib aastas 4000-5000 noormeest. "Selge on see, et nendest 4100 noort, nii nagu kaitseplaanid ette näevad, me kindlasti komplekteerida ei saa. Aastaks 2040 on probleem juba väga selge, et 4100 me ei suuda komplekteerida," ütles Rannaveski.

Maruste märkis Lääne Elus ilmunud arvamusloos, et nüüdisaegses riigikaitses on palju funktsioone, mis ei vaja füüsilist tugevust. Maruste hinnangul võimaldab see kohustusliku riigikaitseteenistuse laiendamist võrdselt mõlemale sugupoolele.

Rannaveski on seda meelt, et igal Eesti kodanikul on kohustus Eesti iseseisvust kaitsta. "Ma loodan küll, et see küsimus on pigem millal, mitte kas," ütles Rannaveski.

Kui tingimused ei muutu, siis järgmised 14 aastat saaks Eesti veel hakkama puhtalt noormeestega. Rannaveski sõnul läheb see aeg aga kiiresti ja peab juba praegu mõtlema sellele, et mis edasi saab.

Kui sünnib vähem poisse, võib see tähendada ka, et ajateenistusse tuleb võtta kehvema tervisega mehi. Rannaveski tunnistas, et ühelt poolt tähendab see seda, et tuleb ajateenistusse vastu võtta kõik noormehed, kes vastavad nõuetele. "Samas ei tähenda see seda, et me saame tervisenõuetes alla tulla, sest kui noored on erinevate tervisemuredega, siis nende tervisemuredega peaks hakkama tegelema kaitsevägi," lisas Rannaveski.

Riigikaitseõpetus on alates 2023. aasta sügisest gümnaasiumisse õppima asujatele kohustuslik. Rannaveski sõnul on see suur edasiminek, et noored ja eriti noored tüdrukud ka ajateenistuse peale mõtleksid.

Viimastel aastatel on ajateenistusse siirduvate naiste hulk vähenenud. Eelmine aasta astus ajateenistusse 45 naist, aasta enne seda 49, veel aasta varem 50 ja 2021. aastal astus 60 naisterahvast ajateenistusse. Külla aga on reeglina ajateenistusse läinud tüdrukud Rannaveski kinnitusel selgelt kõrgema motivatsiooniga kui paljud noormehed.

Vandeadvokaat ja kaitseliitlane Karin Madisson pooldab naiste kohustuslikku ajateenistust, kuid leiab, et ajateenistusse astumiseks on füüsiline lävend maakaitseüksustes liiga kõrge. "Kõik ei pea tegema samasuguse lävendiga füüsilise koormuse testi. Suudaksime ajateenistust defineerida oluliselt laiemalt, kui ei nõua kõigilt sõduriväljaõpet," ütles Madisson.

Samuti saaks naised Madissoni sõnul täita kaitseväes teisi funktsioone. "Need on siis näiteks logistika ja meditsiin. Igal inimesel võiks olla koht, kuhu ta panustab. Tegelikult täna me ei oska seda inimestele pakkuda. Kui poisid ja tüdrukud välja praagitakse füüsiliste oskuste tõttu, siis võib-olla nad sobiksid väga hästi PPA-le või päästele appi. Ei pea rääkima ainult naistest või meestest, vaid me peaksime rääkima, et võib-olla erinevatel funktsioonidel on erinevad lävendid," pakkus Madisson, kuidas soodustada rohkemate naiste ja meeste jõudmist ajateenistusse.

Riigikogu riigikaitse komisjoni liikme, erusõjaväelase Leo Kunnase sõnul saab Eesti praegu hakkama ilma, et naistele ajateenistus kohustuslikuks muuta. "Aga pikemas perspektiivis, kui demograafiline olukord ei muutu paremaks, jääb sinna, kus ta on, siis me võime vajadusel seda rakendada," ütles Kunnas.