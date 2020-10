Majandusminister Taavi Aas kinnitas, et turismisektori toetamiseks välja käidud vautšerite idee on päevakorrast maas, seda meedet ei sünni.

Rahandusminister Martin Helme käis kuu aega tagasi välja idee, et kiratseva turismisektori toetamiseks võiks Eestis käibele võtta vautšerid, millega inimesed saaksid Eesti toitlustus- ja majutusasutustes tasuda. See aitaks hoogustada sisetarbimist.

Ideed on valitsuses küll veeretatud, kuid liha luudele peale kasvama ei hakanudki. Ka turismiettevõtjad suhtusid ideesse leigelt ja leidsid, et toetus sektorile peaks olema otsesem.

Nüüd tunnistas majandusminister Taavi Aas, et turismivautšerite teema on valitsuses päevakorrast maas, neid ei tule.

"Reisivautšeri teema ei ole hetkel päevakorras, seda me ei ole täiendavalt arutanud. Tänase päeva seisuga võib öelda, et see on laualt maas," ütles Aas ERR-ile.