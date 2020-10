Tallinna vanalinna suveniiripoed panevad üksteise järel uksi kinni

Tallinna vanalinna tühjadel tänavatel peab suveniirijahtija varuma kannatust. Nii mõnigi kutsuva sildiga meenepoe uks jääb sel sügisel huvilisele suletuks.

Müürivahe tänaval leidus siiski suveniiriäri, mis on koroonapiirangute kiuste avatud. Kaupluse müüja Olga kirjeldas üksildasi nädalaid, mil ta ei näe ainsatki turisti. Panused on tehtud kohalikule kliendile, kes satub sinna samuti harva.

"Kui tallinlased tulevad, ma alati ütlen, palun, teie jaoks oleme valmis tegema allahindlust," rääkis Olga.

Läinud kevad jääb Olgale selgelt meelde, sest aprillis oli poe käive täpselt kolm eurot ehk müüdi üks matrjoškavõtmehoidja.

"Aga märtsis oli käive 32 eurot. Juunis oli käive 253 eurot. Kohutav," rääkis ta.

Vaatepilt osaühingu Meened tootmispinnal on nukker, isegi kui riiulil naeratab värskelt lakitud Sipsik. Ettevõtte omanik Madis Medri on pidanud kevadest koondama 21 töötajat.

"See on tõsiselt masendav pilt. Ei saa aru, miks riik laseb sel kõigel juhtuda. Miks riik on meile pööranud selja?" küsis Medri.

Ta asutas möödunud nädalal suveniiritootjate ja -müüjate liidu ja tahab teha valdkonna hääle kuuldavaks.

"Kogu selle sfääri käive on umbes 500 miljonit aastas. Firmad vajavad kümneid tuhandeid eurosid, et ellu jääda olukorras, kus tegelikult meil hooaeg jäi ära. Viimane kasumlik kuu oli 2019. aasta august. Me oleme 14 kuud olnud ilma kasumita. /.../ Me oleme põhimõtteliselt kõik koondanud, kes on siin olnud palgal. Jäänud ongi pere ja omanik," selgitas Medri.

Abilinnapea Aivar Riisalu möönis, et liberaalne turumajandus ei jäta linnale palju võimalusi ettevõtjate abistamiseks. Küll aga hakkab Tallinn edaspidi linna üüripindadel tegutsevatelt suveniiriäridelt nõudma kohaliku toodangu eelistamist merevaigule ja matrjoškadele.

"Igast kriisist tuleb natuke õppida. Sellest kriisist oleme õppinud, et vaatame teenuse kvaliteedile ka otsa. Meie selgeks prioriteediks saab olema kodumaine kaup," ütles Riisalu.

"Me peame ise pakkuma paremat. Meil on tekkinud selliseid poode ka, kus lisaks merevaigule ja matrioškadele pakutakse Eesti meistrite käsitööd," kinnitas Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juht Liina Veskimägi-Iliste.

Katariina käigus asuv endisi aegu meenutav meenepood avas uksed veel üksnes "Aktuaalsele kaamerale".

"Otsustasime, et töötame suvel ja vaatame, kas saame hakkama või mitte. 1. septembrist otsustasime, et paneme poe kinni," tõdes suveniirimüüja Svetlana Erlich.

Neile, keda häirivad matrjoškad Eesti suveniiripoe letis, on kaupluse juhatajal pakkuda välja kompromiss - kui Toompea härrad aitavad kinni maksta rendi, lõpetavad nemad ära matrjoškade müügi.