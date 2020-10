Ulukite teedelt eemal hoidmiseks katsetatakse helkureid

Eesti jahimeeste selts, If Kindlustus ja maanteeamet käivitasid projekti, et maanteede helkurpostidele kinnitatavate helkuritega vähendada ulukitega juhtuvaid õnnetusi. Kolm aastat vältava uuringuga tahetakse kindlaks teha, kes reflektoritel on loomade käitumisele mõju.

Spetsiaalsed reflektorid peegeldavad autotulede valgust metsa poole, moodustades tee ja metsa vahele valgusseina, mis peaks ulukitele hoiatavalt mõjuma. Inimsilmad seda valgust ei näe.

Uuringuga, mille esimesed tulemused peaksid selguma poole aasta pärast, tahetakse selgeks teha, kas helkurid tõepoolest mõjutavad metsaloomade liikumist. Paljudes riikides on reflektorid juba kasutusel.

"Euroopas on terve hulk riike, suured riigid: Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Holland, Rootsi, Taani, kes kõik täna kasutavad neid reflektoreid. Juhul kui see ulukile mõjub, siis peaks uluk seisma jääma. Kui kaugele ta seisma jääb, me ei tea, orienteeruvalt kuskil 30 meetri kaugusele see valgus metsa paistab. Mis ta seal teeb, me ei tea. Me loodame, et ta ootab nagu valgusfoori taga," rääkis "Ulukid teel" projektijuht Urmas Salmu.

Helkurid on paigaldatud teelõikudele, kus on kohalike jahimeeste teadmisel on autod põrganud kokku metskitsede, põtrade ja metssigadega. Uuringus võrreldakse helkuritega varustatud teelõike nendega, kus on samuti ulukitega õnnetusi juhtunud, aga kus helkurid puuduvad.

Reflektorite paigaldamise tähispostidele on kooskõlastanud maanteeamet, kellele uuringutulemuste kokkuvõtet kolme aasta pärast esitletakse. Siis otsustatakse, kas sellist lahendust on mõistlik Eestis laiemalt kasutada. Uuring tehakse Eesti maaülikoolis ja seda koordineerib dotsent Tiit Randveer.