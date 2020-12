Tänu autotuledest peegelduvatele reflektoritele peaks vähenema loomade tõttu juhtuvate liiklusõnnetuste arv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ida-Virumaal valiti välja kaks maanteelõiku, kus statistika põhjal ületavad loomad aktiivselt maanteed. Pilootprojekti tulemused peaks selguma kolme aasta pärast.

Uuringu järel saab maanteeamet otsustada, kas reflektorite kasutamine on õigustatud ka suuremas koguses.

"Reflektoreid paneme mõlemasse lõiku ühe kilomeetri jagu: 40 reflektorit kilomeetri kohta ehk kokku 80 reflektorit," rääkis Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juht Marko Vinni.

"Reflektorid peaks vähendama liiklusõnnetusi, et oleks kõigile ohutum, nii loomadele kui ka liiklejatele. See on üks odavamaid viise, kuidas vähendada liiklusõnnetuste arvu. Ökotunneleid ja muid asju saab ka ehitada, aga need on suhteliselt kallid investeeringud. Reflektor tekitab metsa äärde valgusvihu, mida loom peaks nägema, ja see peaks ta seisma panema. Ja siis, kui autod on möödunud, saab loom rahulikult pimedas selle tee ületada," selgitas Vinni.