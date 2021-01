Eesti Jahimeeste Seltsi projekt "Ulukid teel" pälvis Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni tunnustuse. Projekti käigus on 23 maanteele paigaldatud üle 800 reflektori, kolmeaastane uuringuprojekt on alles alguses.

Teele jooksnud loomade põhjustatud liiklusõnnetuste pärast muretsevad jahimehed võtsid eeskuju Euroopast, kus oli heidutusreflektorite teedele paigaldamine mitmes riigis juba käimas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis tehti sellega algust eelmise aasta kevadel ja nii edukalt, et Euroopa jahimeeste katusorganisatsioon FACE tunnistas selle novembri projektiks. Aga Pärnumaal näeb ka teistsuguseid reflektoreid, kui mujal Eestis on paigaldatud.

Kolm aastat vältava uuringuga tahetakse kindlaks teha, kes reflektoritel on loomade käitumisele mõju.

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Jaanus Põldmaa sõnul kasutavad Euroopa jahimehed erinevaid reflektoreid ning ka Eesti otsis erinevaid lahendusi.

"Loomulikult on neil ka erinevad hinnad. Sellel teelõigul kasutame me pisut teistsuguseid reflektoreid kui mujal Eestis. Neid teisi reflektoreid inimsilm ei näe, kui öösel pimedas autoga mööda sõidad, aga seda reflektorit on selgelt ka inimesele näha," rääkis Põldmaa.

Nimelt annab sinise valgusega reflektor märku sellest, et loomad võivad teele tulla.

Jahimehed on reflektoreid paigaldanud alguses kavandatust rohkem. Nimelt selgus nende mõju üsna ruttu ja nii liitusid järjest uued jahindusklubid.

"Me oleme paigaldanud Eestisse 23 teelõigule üle 800 reflektori. Sellega me oleme ületanud oma algse planeeringu pea kahekordselt. Tänane seis on endiselt nendel lõikudel põhiliselt null, ehk siis hukkunuid nendel lõikudel ei ole," rääkis "Ulukid teel" projektijuht Urmas Salmu.