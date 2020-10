Lanno: maski kandmine siseruumis peab muutuma normiks

Lanno sõnul on tema kokkupuuted poliitikutega olnud seni positiivsed ning eksperdid kuulatakse ära.

"Pean täie siiruse ja südametunnistusega ütlema, et poliitikud võtavad tänast situatsiooni ja tänast tegevust kogu selle aja jooksul esimesest oktoobrist, kui ma juhiks sain, väga tõsiselt. See toetus, uudishimu ja soov endale selgeks teha erinevaid aspekte väga peendetailsustest, mida me õpime kuus aastat, seda ma olen tõsiselt nautinud," rääkis Lanno "Esimeses stuudios".

Siiski nentis ta, et kevadel tulid ekspertidelt ja valitsuselt mitmed sõnumid, mis olid üksteisele vastukäivad. "Arvamusi oli liiga palju ja tõenäoliselt sellist analüütilist elementi, et mis on see reaalne risk seal taga ja kuidas selle riskiga peaks reaalselt käituma, see oli põhjus miks sõnumeid oli palju," märkis Lanno.

Lanno sõnul võib öelda, et kevadel tabas kogu maailma kollektiivne paanika. "Sest ju tegelikult viirusteadmised olid ühiskonnal ja tervishoiukorraldusel ja tervishoiusüsteemil pikalt olemas, aga tõenäoliselt ei olnud seda kogemust, et kuidas just see COVID käitub," lisas ta.

Kuigi erinevalt ülejäänud Euroopast ei ole maski kandmine Eestis väga populaarne, tuleks Lanno hinnangul siiski riski maandamiseks avalikes siseruumides maski kanda.

"Seda võib küll täna tagantjärgi öelda, et see maskiteadus ei olnud sellel tasemel mis see täna on," ütles ta kevadise olukorra kohta.

"See on üks tõekspidamine, mille osas Eesti inimene peab ennast muutma. Ja maski kandmine peab muutuma selles mõttes normiks, et ta on sul taskus, ta on sul kaasas ja paned ta sellel hetkel ette, kui sa tunned, et nakkusoht sinu suhtes on kõige kõrgem," rääkis ta.

"Kui võtame nüüd kitsad kohad, külmenevad ilmad ja need kohad, kus nakkus võib levida hoone sees oluliselt kiiremini inimeselt inimesele, siis minu soovitus on: pange mask ette," lisas ta.

Lanno selgitas, et eneseisolatsiooni reeglid välismaalt tulles on vaja säilitada, kuna näiteks lennujaamades on inimestel viirusega suur kokkupuuteoht ning lennujaama läbivate inimeste seast lähikontakte leida on väga keeruline.

Riiki taas lukku keerata Lanno ei soovi. "Kevadine lukkupanek näitas väga selgelt ära, et ta tõi erinevatest aspektidest kõigile ühiskonnagruppidele ja majandustegevuse harudele korraliku kahju," märkis Lanno.