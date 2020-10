Kell 21.40 "Esimeses stuudios" sotsiaalminister Tanel Kiik

Tartu Ülikooli eestvedamisel tehtud seireuuringust selgub, et koroonaviirus levib ka haiguskolletest väljaspool ja ilma märgatavate haigustunnusteta. Kas see teadmine muudab riigi koroonastrateegiat? Kuidas ikkagi järgmise aasta riigieelarve koroonaviiruse seljatab? "Esimeses stuudios" on sotsiaalminister Tanel Kiik.