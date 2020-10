Kiik ütles, et teeb teisipäeva hommikul toimuval kabinetinõupidamisel ettepaneku kohustusliku isolatsiooniperioodi lühendamiseks. Ta lisas, et esitab valitsusele ka teadusnõukogu ja terviseameti hinnangud.

"Kindlasti on tervisevaldkonna mõttes nakkusohutum lühendada perioodi välismaalt saabumise korral /---/, aga keerulisem on küsimus lähikontaktsete puhul ehk inimestel, kellel see tõenäosus, et nad on nakkuse saanud, on kõrgem," sõnas minister.

Kiik tõi välja, et erinevad Euroopa riigid on sellele küsimusele lähenenud mitut eri moodi. Näiteks Soome terviseameti (THL) teatel lüheneb nii vabatahtlik karantiin kui ka arsti poolt määratud isolatsioon seniselt 14 päevalt kümnele.

"On riike, kes on mõlemale, nii välismaalt saabujatele kui ka lähikontaktsetele lühendanud isolatsiooni. On riike, kes käsitlevad neid erinevalt. Siis on ka riike, kus käsitletakse erinevalt lähikontaktseid, kes on töökaaslane ja kes on pereliige. Ütleme nii, et jällegi lihtsal küsimusel on mitu tahku," selgitas Kiik.

Minister rõhutas, et valitsus langetab oma otsuse toetudes teadusnõukogu ja terviseameti hinnangule.

Lisaks võib karantiiniperioodi lühendamine Kiige sõnul olla kasuliku mõjuga nii Eesti majandusele kui ka tööturule. Ta selgitas, et kui nakkusohutud inimesed kiiremini tööle lasta, panustab see majanduskasvu.

"Pole mõtet koormata tervisehoiuressurssi teostamaks järelevalvet inimeste üle, kes on nakkusohutud," sõnas Kiik.

Testimismetoodikat pole enne usaldusväärset analüüsi mõtet vahetada

Lätis tehakse Kiige sõnul süljepõhiseid koroonateste pilootprogrammi raames. Ta ütles, et süljetestid võivad teatud olukordades, näiteks väikelaste puhul olla põhjendatud.

"Eestis on samamoodi erinevaid teste analüüsitud ja katsetatud /---/ me lihtsalt usaldame tervisevaldkonna ekspertiisi. Test peab olema usaldusväärne ja kvaliteetne, teadus- ja tõenduspõhine," ütles Kiik testimismetoodika muutmise kohta.

Ta lisas, et Eestis jätkub sarnaselt suuremale osale maailmast PCR-testide tegemine.