Kõrgõzstanis konkureerivad võimu nimel kolm grupeeringut

Kõrgõzstanis pühapäevaste valimiste järel puhkenud poliitilises kaoses on esile kerkinud kolm rivaalitsevat jõudu, mis pretendeerivad võimule.

Kõrgõzstani pealinnas Biškekis algasid pärast parlamendivalimiste algsete tulemuste teatavakstegemist esmaspäeval kokkupõrked, mis tipnesid valitsusasutuste hõivamise ning vangistatud endiste poliitikute vabastamisega teisipäeval. Protestid vallandusid, kui mitu opositsioonierakonda teatas, et ei tunnista valimistulemusi, sest need on võltsitud ja valimistel toimus arvukalt rikkumisi. Teisipäeval teatas oma tagasiatumisest riigi senine peaminister Kubatbek Boronov.

Kolmapäeval kutsus president Sooronbai Jeenbekov kõiki erakondi üles kõnelustele ning kaheksa partei esindajad kogunesidki valitsushoonesse, kui kaks poliitilist jõudu jäid kõnelustest eemale. Lisaks on oma huvist peaministriks saada teatanud kaks rivaalitsevat poliitikut.

Pühapäevastel parlamendivalimistel osales 16 parteid, milles 11 keeldus valimistulemusi aktsepteerimast, leides, et need andsid valitsevatele jõududele võidu pettuse teel. Protestide järel teatas riigi keskvalimiskomisjon teisipäeval, et tühistab valimistulemused.

Reutersi andmeil oli kolmapäevaks selgunud kolm poliitilist rühmitust, mis võimule pretendeerivad.

Esimese moodustavad koordinatsiooninõukogusse kuuluvad senised ametlikud parteid, kes on vastu Jeenbekovi võimule.

Teine grupp kutsub end rahva koordinatsiooninõukoguks ja see ühendab viite seni vähem tuntud opositsiooniparteid, mille liidrid ei ole seni tähtsates valitsusametites olnud. Lisaks aktsepteeris veel kolm parteid selle grupi kutset osaleda kolmapäeval ühisdeklaratsiooni väljatöötamisel. Selle rühmituse seast tõusis esile ka 30-aastane ärimees Tilek Toktogazijev, kes kinnitas, et tal on oma rühma toetus asuda ametisse ajutise peaministrina.

Kolmanda jõukeskmena tahab partei Ata Žurt teisi jõude kõrvale tõrjuda, püüdes juba teisipäeva õhtul saavutada, et parlament kinnitaks nende esindaja Sadõr Žaparovi, kelle protestijad äsja vanglast vabastasid, uueks peaministriks. Selle katse nurjas aga vihane rahvahulk, kes tungis hotelli, kuhu parlamendiliikmed olid kogunenud ning Žaparov pidi tagaukse kaudu põgenema, kirjutas Kõrgõzstani meedia. Mõnedel andmetel jõudis parlament ta siiski ajutiseks peaministriks kinnitada.

Hiljem televisoonis esinenud Žaparov kinnitas, et soovib enne, kui uued parlamendi- ja presidendivalimised korraldatakse, viia kahe-kolme kuu jooksul läbi põhiseadusreformi.

Reuters märgib, et samal ajal, kui opositsiooniparteid esitavad konkureerivaid nõudmisi võimule, on senised võimuparteid hoidnud madalat profiili ja aktsepteerinud valimistulemuste tühistamist ning president Jeenbekov kutsunud oma toetajaid konfliktidest hoiduma.

Kuid vastasseis erinevate poliitiliste jõudude vahel on jätnud 6,5 miljoni elanikuga riigi selgusetusse olukorda ning kogu kolmapäeva kestsid Biškekis erinevate jõudude toetajate kogunemised, mis aeg-ajalt kasvasid omavahelisteks konfliktideks.

Kõrgõzstani julgeolekujõud on seni hoidunud vaidlustesse sekkumast ja poolt valimast.

Biškeki elanikud on pärast valitsushoonete ründamist kiirelt moodustanud enesekaitse rühmad, et hoida ära röövimised ja rüüstamise, mis juhtus pärast 2005. ja 2010. aasta võimupöördeid.