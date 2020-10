Popov toetab eneseisolatsiooni aja lühendamist kümnele päevale

Popov rääkis pikemas usutluses Maalehele, et mida väiksem karantiini aeg on, seda parem see majandusele on ning sellest sõltuvad omakorda inimeste sissetulekud.

Tema sõnul tekivad inimestel sümptomid enamasti kümne päeva sees - kõige tüüpilisem on kuues päev, kus sümptomid ilmnevad ning edasi on tõenäosus palju väiksem.

Küsimusele, kas meil on reisilt tulles ka kümnepäevast eneseisolatsiooni vaja, kui meil endal Ida-Virumaal on nakatumisnäitaja paljudest riikidest kõrgem, vastas Popov, et jätaks sel teemal otsuse poliitikutele, kuid andis mõista, et vastuolu selles on.

"Ma ütleksin nii, et kui inimene liigub näiteks Sillamäelt Tallinnasse, siis ta ei istu 14 päeva isolatsioonis, kuigi nakatumismäär on seal praegu kõrgem (kolmapäevase seisuga oli Ida-Viru nakatumisnäitaja 140,8 - toim). Siin Eks siin on, mille peale mõelda," sõnas Popov.