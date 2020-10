Õiguskantsler: ministeerium rikkus otselende keelates hea halduse tava

Oma analüüsis tõi õiguskantsler välja rea puudusi, mis ministri käskkirjaga kaasas käisid. Muu hulgas näiteks oli keerukas leida kehtiva määruse tervikteksti, ei olnud selgelt öeldud selle kehtima hakkamise aega, see ei olnud korrektselt saadetud kõigile, keda see mõjutab, muudatuse rakendamisel ei antud piisavat ülemineku aega ja nii edasi.

Lisaks märgib õiguskantsler, et käskkiri ei ole piisavalt põhjendatud. "Põhjenduste puudulikkus on viga, mis raskendab käskkirja õiguspärasuse kontrollimist ja võib olla piisav põhjus käskkirja kehtetuks tunnistamiseks," kirjutab õiguskantsler.

"Arvestada tuleb ka sellega, et mida intensiivsemalt põhiõigusi riivatakse, seda põhjalikumad peavad olema põhjendused. Piirang, mille tõttu sisuliselt võetakse võimalus lennata Eestist otse Euroopa Liidu välistesse riikidesse või saabuda Eestisse kolmandatest riikidest otselennuga, on piisavalt intensiivne ja nõuab põhjalikumat põhjendust," lisas Ülle Madise.

Samas märgib õiguskantsler, et käskkirja õiguspärasuse hindamine ja vajadusel esialgse õiguskaitse kohaldamine ning kahju hüvitamise otsustamine kuulub kohtu pädevusse. Samuti, et õiguskantsler ei võta seisukohta lennupiirangute vajalikkuse ega õiguspärasuse kohta.

Eesti turismifirmade liit arutab, kas kohtusse pöörduda lähipäevil, ütles Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruul. "Käskkirjaga seotud uudised on tekitanud olukorra, kus oktoobrisse planeeritud puhkusereiside müügi tempo on veelgi rohkem aeglustunud ning on näha selget seost ministrite väljaütlemiste ja sellest tulenevate inimeste hirmude tõttu."

"Oma riigi kohtusse kaebamine on minu arvates viimane samm, mida astuda. Ma püüaks eriarvamused lahendada ministriga läbirääkimistelaua taga," lisas Pruuli.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas 1. oktoobril käskkirja, millega üheltpoolt leevendas Euroopa otselendudele kehtestatud piiranguid. Samas ülejäänud riikide suhtes need karmistusid. Sealhulgas keelati ka juba planeeritud ja müüdud tšarterreisid Türki.

Praegu on Eestist lubatud otselennud Euroopa Liidust välja Uruguaisse, Rwandasse, Tuneesiasse, Lõuna-Koreasse, Austraaliasse, Uus-Meremaale, Kanadasse, Jaapanisse, Gruusiasse, Taisse ning tingimuslikult ka Hiina.