Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1686 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 49 tulemus osutus positiivseks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 52,07.

9. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 koroonaviirusega patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti üheksa inimest. Ida-Viru keskhaiglas suri 85-aastase mees. Kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Enim uusi nakatumisi Ida-Virumaal

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 23 inimesel. Harjumaale lisandus 11, Tartumaale kaks, Viljandimaale kaks ning Hiiumaale, Jõgevamaale ja Võrumaale üks uus juhtum. Kaheksal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kaks on seotud Jõhvi hooldekeskusega, viiel juhul saadi viirus koolist. Nelja juhul saadi nakkus pereliikmelt või tuttavatelt ning kahel juhul töölt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet: Sillamäe töökoha koldega on seotud üheksa inimest, Kohtla-Järve ühe kooli koldega on seotud 11, Kohtla-Järve teise kooli koldega kuus ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa. Jõhvi kooli koldega on seotud kuus ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut (viis klienti ja 13 töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud 17 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1100 inimest, kellest on haigestunud 214.

Tallinnas seitse uut juhtu

Harjumaale lisandunud 11 uuest nakatumisest seitse olid Tallinnas. Ühel juhul saadi viirus läbi lähikontakti ja ühel korral toodi nakkushaigus Eestisse Šveitsist. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada viit kollet: haigla koldega on lisaks 25 töötajale haigestunud 15 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat, Tallinna kooli koldega seoses on haigestunud 29 õpilast ja kümme õpetajat. Esimese töökoha koldega on seotud 39, teise töökoha koldega kaheksa ning pere- ja tutvuskonna koldega viis haigusjuhtu.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku ligi 2 000 inimest, kellest 360 on haigestunud.

Viljandimaale ja Võrumaale lisandunud haigestunud said viiruse läbi töökontaktide, Jõgevamaale lisandunu haridusasutusest, üks Tartumaale lisandunud nakatunu oli varasema haige lähikontaktne ning ühe Tartumaa juhtumi asjaolud on veel täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 153 inimest, kellest 52 on haigestunud.

Rahvastikuregistri andmetel Hiiumaale lisandunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 140 inimest, kellest 32 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on ürituse kolle Läänemaal (kuus nakatunut) ja perekondlik kolle Saaremaal (kuus nakatunut).