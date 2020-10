"Usaldusväärsus on meie päevakorra tähtsaim punkt. Oleme olnud ametnike valimises ja ametissemääramises liiga hooletud. Mõned neist on poolt vahetanud. Poolt on vahetanud need, keda me oleme ise toitnud," ütles Lukašenko.

Lukašenko sõnul on Valgevene ajakirjanduse tegevuses arvukalt vigu. Juhtivates väljaannetes tuleb moodustada tugevad tuumikud, mis suudavad kaitsta informatsiooni sõltumatust täpselt, suunatult ja ennetavalt, ütles ta, ja lubas, et asub seda kõike kontrollima.

Lukašenko kritiseeris suuremaid telekanaleid ja teisi meediaväljaandeid, kel kulus tema hinnangul kaks kuud, enne kui nad suutsid hakata tööle "nagu praegu".

"Valitsuse informatsioonipoliitika peab hõlmama ka internetti, kus ei tohi olla mingeid võltsuudiseid," ütles Lukašenko.