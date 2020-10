Valgevene vabastas vanglast kaks Lukašenkoga kohtunud opositsionääri

Üks vabastatutest oli presidendikandidaat Viktor Babariko toetusmeeskonna liige Juri Voskressenski ning teine IT-ärimees, ettevõtte PandaDoc juht Dmitri Rabtsevitš, teatas Valgevene sõltumatu uudistekanal TUT.by pühapäeva õhtul. Vabastamisest teatas ka riiklik telekanal Belarus 1 oma õhtuses uudistesaates.

Lukašenko tegi laupäeval üllatuskülaskäigu Valgevene julgeolekuameti KGB eeluurimisvanglasse, kus pidas neli tundi kestnud kohtumise kümnekonna vanglas hoitava opositsionääriga.

Voskressenski sõnul möödus kohtumine ajuti küll häält kõrgendades, kuid lõppes siiski konstruktiivselt.

Voskressenski, keda Valgevene uudistekanalid nimetavad ärimeheks, Vene uudistegantuur Interfax aga politoloogiks, rääkis, et talle anti ülesandeks koostada ettepanekud põhiseaduse muutmiseks ning pakkuda välja, kuidas ja millised vangistatud opositsionäärid, kes "ei ole ühiskondlikult nii ohtlikud, kui alguses paistsid", vabaks lasta.

Rabtsevitš ütles, et kavatseb jätkata oma äri, kuna kõrgtehnoloogiliste ettevõtete pargis, kus ka tema firma tegutseb, on "loodud kõik võimalused normaalse palga maksmiseks, arenemiseks ja ühise tuleviku ehitamiseks".

Lukašenkoga laupäeval peetud kohtumisel osalenud 11 inimese seas Belgazpronbanki endine juht Babariko, ja tema poeg Eduard, opositsiooni koordinatsiooniõukogu presiidiumi liikmed Lilija Vlassova ja Maksim Znak, ettevõtja Aleksandr Vasilevitš. Kohtumisel räägitu kohta otsustasid selle osalenud saladuseks jätta.

TUTY.by märgib, et viimase nädala jooksul on telekanal ONT näidanud kahte intervjuud Voskressenskiga. Tema abikaasa ütles oma mehe esinemisi kommenteerides, et peab võimalikuks, et talle avaldati survet.