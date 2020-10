Terviseamet: kahenädalast eneseisolatsiooni saab asendada kahe testiga

Terviseamet soovitab reisid võimalusel siiski tulevikku lükata ja koolivaheaeg Eestis veeta. Kui reisimist pole võimalik edasi lükata, tuleb arvestada kahenädalase isolatsioonikohustusega, mida saab aga asendada kahe koroonatestiga, juhul kui need annavad negatiivse tulemuse.

Kui tööandja otsusel on vajalik täita edasilükkamatuid töid, siis on see võimalik pärast esmase testi negatiivse tulemuse teada saamist. Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse testi tulemuse saamist.

Terviseametile teeb muret viiruse levik töökollektiivides. Amet rõhutab, et kindlasti ei tohi tööle minna haigena, lisades, et kodus paranemine ja tervena tööl käimine on nii töötaja kui tööandja huvides. Tööandjad peavad ameti sõnul tagama, et kogu töökollektiivil on tööl ohutu olla.

"Soovitame tööandjatel võimaldada võimalikult suurel määral kaugtööd," märgib terviseamet enda teadaandes.

"Kasutusele tuleb võtta ka muud viiruse levikut tõkestavad abinõud. Rahvarohketes kohtades peaksid inimesed paiknema hajutatult ja kandma maske. Nii väldime viiruse levikut riietus- ja puhkeruumides, koosolekutel, ühises töö transpordis, kuid samuti kohvinurkades ja söögipauside ajal. Majanduse tervis sõltub meie inimeste tervisest," lisas amet.