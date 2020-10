Leedus uus nakatumiste rekord, Lätis 89 uut koroonaviiruse kandjat

Leedus registreeriti viimase ööpäevaga 205 uut koroonaviirusega nakatunut, mis on riigi uus 24 tunni rekord. Lätis leiti testidega 89 uut koroonaviirusega nakatunut.

Leedus leiti uusi nakatunuid kõigis kümnes maakonnas. 63 nakatunut avastati Šiauliai maakonnas, 51 Vilniuse, 50 Kaunase, 14 Klaipeda maakonnas, mujal jäi uute nakatunute arv alla kümne, teatas Leedu ringhääling.

Ööpäevaga avastati Leedus viis juhtumi haiguse sissetoomisest välismaalt - kaks juhtu Soomest, üks Moldovast, üks Valgevenest ja üks Ühendkuningriigist.

Kokku on Leedus alates pandeemia algusest registreeritud 5963 koroonaviirusega nakatunut, viiruse tekitatud haiguse COVID-19 tõttu on surnud 103 inimest. Koroonaviirusega nakatunud, kuid muul põhjusel surnud inimesi on Leedus 22.

Lätis 89 nakatunut

Läti nakkushaiguste kontrolli ja ennetamise keskus teatas laupäeval 89 uuest koroonaga nakatunust, kokku tehti 4710 testi.

Ööpäevaga viidi haiglasse kaheksa koroonaviirusega nakatunut, kokku on haiglas 52 patsienti, neist viie olukord on raske ja 47 keskmine, teatas Läti ringhääling.

Kokku on koroonanakkus tuvastatud Lätis 2596 inimesel, paranenud on 1322 inimest.

Pandeemia algusest saadik on Lätis tehtud 358 498 testi.