Lätis vajab viiruse tõttu haiglaravi rekordarv inimesi, Leedus 160 uut juhtu

Läti tervishoiuteenistuse andmetel lisandus ööpäevaga 74 uut nakkusjuhtumit ning haiglaravil on rekordiliselt 61 patsienti. Leedus lisandus 160 positiivset testi.

Lätis tehti viimase 24 tunni jooksul 3345 testi, millest 74 osutus positiivseks. Koroonaviiruse tõttu viidi ööpäevaga haiglasse üheksa patsienti ning kokku vajab haiglaravi 61 inimest.

Lätis on kokku koroonaviirusega nakatunud 2670 inimest, viirusest on paranenud 1322 inimest.

Leedus lisandus ööpäevaga 160 viiruspositiivset ning riigis on kinnitatud kokku 6122 COVID-19 haigusjuhtu. 3220 inimest on endiselt haiged ning 2777 inimest on kuulutatud terveks.