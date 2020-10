Koroonaviirusega nakatumiste arvu kiire kasvu üheks põhjuseks Lätis võib olla see, et inimesed on väsinud piirangute järgimisest, leiavad eksperdid.

Koroonapuhanguid on praegu sagedamini, kuna inimesed on piirangutest väsinud, nad ei järgi enam nii rangelt füüsilise vahemaa hoidmise nõudeid, kogunevad siseruumidesse erinevatele üritustele, rääkis Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) Läti-esinduse juht Uldis Mitenbergs Läti televisooni saates, mida vahendas ringhäälingu portaal.

Samas esinenud Läti haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse epidemioloog Juri Perevoštšikov rääkis, et praegu on peamised nakatumise paigad töökohad ja koolid, kuid üha sagedamini juhtub seda ka pere ringis, spordiüritustel ja meditsiiniasutustes. Kuna aina tihemini haigestuvad kooliõpetajad, siis leiavad arstid, et see on seotud lapsevanemate vastutustundetu käitumisega.

Teisipäeval koguneb peaminister Krišjanis Karinši initsiatiivil kriisijuhtimise nõukogu, et arutada koroonaviiruse leviku piiramist.

Lätis on koroonaviirusega nakatumise tase oktoobris järsult tõusnud ning oli esmaspäeval 51,8 nakatumist 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul. Oktoobri algul oli see veel kolm korda madalam.