Energiamahukad tööstused pöördusid valitsuse poole, et riik kehtestaks taastuvenergia tasule maksulae 15 protsendi tasemel tavamäärast. Ettevõtjate hinnangul tõstaks see Eesti firmade konkurentsivõimet, kuna Eestis on elektrienergia suurtarbijatele oluliselt kallim kui naaberriikides.