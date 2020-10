Aasa sõnul ei saa elektri suurtarbijatele kiirkorras toetust lubada

Kundas tegutseva Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe toonitas, et ettevõtted ei soovi valitsuselt rahaabi, vaid seda, et tööstuste jaoks keeruline aeg saaks üle elatud lähiriikidega võrdses majanduskeskkonnas.

"Tänases majandusolukorras on konkurentsriikidest mitmekordselt kõrgem taastuvenergia tasu karjuvalt ebaõiglane. Iseenda ellujäämise nimel võideldes ei ole me suutelised seda tasu maksma olukorras, kus meie müügihind on madalam otsestest tootmiskuludest," ütles Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe.

Estonian Cell hoiaks maksulae kehtestamisel aastas kokku üle kahe miljoni euro. Siiri Lahe nentis, et COVID-19-st tingitud turuseis on selline, et neid ei päästaks aastakahjumist isegi see, kui puitmassitehas saaks taastuvenergia tasude maksmisel juba sel aastal soodustust.

"Lühiajaliselt võimaldaks taastuvenergia tasule maksulae kehtestamine tagada tehase töö sujuva jätkumise. Pikaajaliselt on see meile ülioluline samuti konkurentsivõime seisukohalt ja kasumiinvesteeringute seisukohalt," lausus Lahe.

Kui valitsusele saadetud pöördumises avaldati soovi, et maksusoodustuse võiks rakendada hiljemalt tuleva aasta algusest, siis majandusminister Taavi Aas selleks lootust ei andnud.

"Muidugi tuleb arvestada, et juhul kui valitsus jõuab selles kokkuleppele ja leitakse katteallikad, siis tuleb küsida (Euroopa Komisjonilt) ka riigiabi luba. Nii et see protsess on mõnevõrra pikem, seega ei saa seda teha mitte enne järgmise aasta teist poolaastat, pigem aastast 2022," lausus Aas.

Minister lisas, et suurettevõtjate pöördumise arutamisel lähtutakse valitsuses sellest, et taastuvenergia turul on ees seismas muutused.

"Järgmistel aastatel taastuvenergia toetused langevad nii ehk naa, sest vana meede saab otsa ja uus meede töötab teistel tingimustel. Küsimus on see, kuidas jaguneb see kasu, mida toetuste langemisest saadakse," märkis Aas.

Eleringi andmetel koguti eelmisel aastal Eesti elektritarbijatelt taastuvenergia tasusid 85 miljonit eurot. Tarbitud elektrienergiast oli taastuvenergia osakaal 21 protsenti.