USA presidendi eriesindaja relvastuskontrolli küsimustes Marshall Billingslea teatas teisipäeval, et Venemaaga on jõutud "põhimõttelisele kokkuleppele" tuumakokkuleppe START pikendamise osas.

"Oleme tegelikult valmis pikendama uut lepingut teatud aja jooksul tingimusel, et nad on vastutasuks nõus oma tuumaarsenali piiramisega - külmutamisega," ütles Billingslea.

"Usume, et põhimõtteliselt on kokkulepe olemas meie kahe valitsuse kõrgeimal tasemel," ütles Billingslea mõttekojas Heritage Foundation.

Vene-USA strateegilise stabiilsuse konsultatsioonide voor peeti esmaspäeval Helsingis. Vene delegatsiooni juhtis asevälisminister Sergei Rjabkov.

Vene uudisteagentuurid vahendasid teisipäeval samas Rjabkovi arvamust, et tuumaarsenali külmutamine on vastuvõetamatu.

"See on vastuvõetamatu ettepanek," tsiteerisid Venemaa uudisteagentuurid Rjabkovi vastust Billingslea varasematele kommentaaridele.

ÜRO peasekretär António Guterres ütles möödunud kuul, et strateegiliste tuumarelvade piiramise lepet START-3 tuleb pikendada sõltumata sellest, kas Hiina liitub sellega või mitte.

START-3 on Vene-USA strateegilise tuumarelvastuse edasise vähendamise leping, mis jõustus 5. veebruaril 2011. See on arvestatud kümnele aastale viieaastase pikendamise võimalusega poolte kokkuleppel. Lepingu kehtivus lakkab tuleva aasta veebruaris.

Washington soovib asendada START-3 dokumendiga, millesse oleks kaasatud ka Hiina, kuid Hiina tõrgub läbirääkimistega liitumast.