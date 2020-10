"Valitsus langetas täna põhimõttelise otsuse. Me järgmisest nädalast teeks sellise põhimõtte, et isikud, kes Lätist ja Leedust tulevad, olgugi, et nad mehhaanilise karakteristika järgi peaksid olema karantiinis, aga lähtudes sellest, et meil on epidemioloogiline olukord sarnane ja meil on selge ülevaade tervisemeetmetest, siis me karantiini nendelt inimestelt ei nõua, vaid me nõuame seda, et nad oleksid 48 tunni jooksul enne Eestisse tulemist teinud ühe koroonaviiruse testi ja kui see on negatiivne on nad igati Eestisse oodatud," rääkis Reinsalu.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) täpsustas, et kui Eestist pärit inimene külastab Lätit või Leedut, siis Eestisse saabudes peaks ta tegema koroonatesti ning negatiivse tulemuse korral tal eneseisolatsiooni kohustust ei ole.

Kiik rääkis, et kolmapäeval oli videokõne Balti terviseministritega ja ta arutas teemat eraldi ka Soome terviseministriga.

Reinsalu rääkis, et reedest peaks tulema ka Lätist ja Leedust otsused, millega Eestist sinna reisijatelt karantiini ei nõuta.

Neljapäevase info kohaselt on Eesti nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta viimase kahe nädala jooksul 39,88. Lätis on see ligi 60 ja Leedus üle 60.