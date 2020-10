Läti ei nõua laupäevast Eestist tulijatelt eneseisolatsiooni jäämist

Läti on alates läinud nädalast muutnud põhimõtet, mille alusel eneseisolatsiooni nõutakse, tehes selle sõltuvaks Läti kahenädalasest nakatumiste määrast, mis on praegu 61,9 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta.

Eneseisolatsiooni nõutakse endiselt reisijatelt teistest riikidest, kus nakatumisnäitaja on Läti omast kõrgemal. Nende seas on Vatikan, Andorra, Tšehhi, Holland, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania, Island, Luksemburg, Slovakkia, Sloveenia, Malta, Šveits, Iirimaa ja Rumeenia, kus näitaja on üle 200 juhtumi 100 000 elaniku kohta.