Jõks: Eesti liberaalne hoiak on võitluses koroonaviirusega olnud tulemuslik

Eesti on koroonaviiruse leviku piiramisel üldiselt seaduste piiresse jäänud, välja arvatud üksikud momendid eriolukorra ajal ning tegelikult on viiruse tõkestamine olnud tulemuslik, hindas advokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks Vikerraadio hommikusaates.

"Maskikandmise kohustuseks alust seadustes Eestis ei ole," ütles Jõks saatejuhtide küsimusele vastates.

"Vaatame numbreid, maskikohustuse puudumisele vaatamata on meil hästi läinud. Maskikohustus võib tekitada võltsturvatunde ja haiguse hoopis suurema leviku, samuti hüsteeria ja pealekaebamise hoogustumise. Neid näiteid on," tõdes Jõks välismaa kogemustele viidates.

Näiteks Läti kehtestas alates 14. oktoobrist avalikes ruumides maskikandmise kohustuse.

"Tuleks eristada, kas see on õiguslikult lubatav ja kas on see meditsiiniliselt põhjendatud. Mure on, et nii Eestis kui ka üle maailma arstide seas puudub maskide kasu osas konsensus. Kui ei ole meditsiiiniliselt põhjendatud, siis pole ka õiguslikku alust selliseks kohustuseks," märkis Jõks.

"Lätis võib maski mittekandmise eest saada ühistranspordist välja tõstetud või hoiatuse. Siin palju õiguslikke probleeme. Ei oska hinnata, kas kohustus on seaduslik või mitte," lisas ta.

Jõks ütles, et märtsis tulid viirus ja eriolukord ootamatult ning valitsus kasutas meetmeid, näiteks kaubanduskeskuste sulgemine, milleks seaduslik alus puudus. "Oli alus seada liikumispiirang, aga mitte teenuse osutamist keelata."

"Oli ka [seadusevastane] erameditsiini teenuse keelamine. Inimesed andsid selle andeks, said aru, keegi kohtusse ei läinud," märkis Jõks.

"Nüüd uus pikaajaline reaalsus ja miks peaksime pikaajaliselt piiranguid igapäevases elus taluma, kui see toob kaasa inimväärikuse kao või alandamise," jätkas advokaat.

"Saan valitsustest aru, neil on surve näidata, et nad teevad midagi," tõdes Jõks. "Kodanik ei peaks iga rumala asja pärast kohtusse pöörduma, meil on põhiseaduse valvurid, kes oma rolli hästi täidavad, näiteks õiguskantsler. Oma arvamust peab avalikult avaldama ja see loobki õhkkonna, kus Eesti ei muutu pealekaebamisriigiks."