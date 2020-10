Merkel kutsus sakslasi üles kodus püsima

Saksa kantsler Angela Merkel kutsus oma iganädalases telepöördumises inimesi üles pingutama koroonaviiruse leviku aeglustamise nimel ja hoiatas, et ees on rasked ajad.

Merkeli sõnul otsustab inimeste käitumine, milliseks kujunevad talv ja jõulud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merkel rõhutas, et viirus levib praegu kiiremini, kui pool astat tagasi.

"Me peame tegema kõik, et viiruse levik ei lahkuks kontrolli alt. Iga päev loeb. Selleks, et purustada ahelat, tuleb teavitada kõiki nakatunuga kontaktis olnud isikuid. Kohtuge vähemate inimestega, nii kodus kui ka väljaspool seda. Palun loobuge kõigist reisidest, mis pole hädavajalikud, kõikidest pidudest, mis pole hädavajalikud. Jääge koju, kui vähegi võimalik," kõneles liidukantsler.

Mitmes Euroopa riigis jõustusid laupäevast uued piirangud viiruse leviku aeglustamiseks. Pariisis ja veel mitmes Prantsusmaa suurlinnas suletakse restoranid, kohvikud ja kinod hiljemalt kell 21. Ligi kolmandikul Prantsusmaast hakkab kehtima öine liikumiskeeld.

Londonis ja Yorkis on keelatud teiste peredega kohtumine siseruumides. Liverpoolis on pereväliste inimestega suhtlemine paljudel juhtudel keelatud isegi vabas õhus.