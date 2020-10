Üle poole Inglismaa elanikest ehk 28 miljonit inimest elab alates laupäevast koroonapandeemia pidurdamiseks kehtestatud karmide piirangute all.

Peaminister Boris Johnsoni valitsus on loonud kolmeastmelise ohusüsteemi, mille kohaselt teatud viirusekolletes on suletud pubid ja eri leibkonnad ei tohi siseruumides omavahel kohtuda.

Suurbritannia on üks viiruse läbi enim kannatanud riike Euroopas, surmajuhtumeid on seal registreeritud üle 43 000 ja nakatunuid on pea 700 000.

Viimased meetmed keelavad Londonis ja mõnes teises Inglismaa paigas eri leibkondade inimestel siseruumides kohtuda.

Johnson on välistanud täieliku karantiini, et minimeerida edasist majanduse kahjustamist, kuigi teadusnõunikud ja opositsioonilised leiboristid on seda soovitanud.

Selle asemel on valitsus kehtestanud lokaliseeritud meetmed, et karmistada piiranguid Inglismaal, kus enam kui kuue inimese kohtumised on juba niigi keelatud ning pubid ja restoranid peavad kell 22 uksed sulgema.

Põhja-Iirimaal pandi pubid ja restoranid reedel kinni kuuks ajaks, koolivaheaega aga pikendati kahe nädalani.

Walesi on aga keelatud siseneda inimestel, kes saabuvad Ühendkuningriigi piirkonnist, kus nakatumise tase on kõrge.