Siseturismi kuldne nädal: koolivaheaeg toob spaad rahvast täis

Sel aastal on koolivaheaja reisivõimalused piiratud. Kodumaised spaad rõõmustavad aga selle üle, et raskel ajal on vähemalt koolivaheajanädalal on nende majad ja basseinid rahvast täis.

Valitsuse soovitust – puhake sellel sügisel Eestis – on riigi kodanikud kuulda võtnud. Tänavuse õppeaasta esimese koolivaheaja nädal on Kuressaare spaad rahvarohkemad kui varasematel aastatel.

"Kuna Egiptusesse ja Türki ei saa, siis eelistatakse ikkagi kodumaist ja veed on soojad ja rand on lähedal. Ja kindlasti rohkem kui tavanädalatel. Muidu ikka nädala keskel on pisut vaiksem, aga järgmine nädal on maja peaaegu ääreni täis," rääkis Saaremaa Spa Hotellide turundusjuht Urmas Pilt.

GOspa hotelli vastuvõtujuht Marju Vijand märkis, et tänavu on juba koolivaheaja eel hakatud broneerima aegsasti ette. "Just siseturism ja Eesti pered nautlevad ja puhkavad," ütles ta.

Narva-Jõesuul samuti suur menu

Koolivaheaja puhkajad saabusid Narva-Jõesuu spaadesse juba reede pärastlõunal. Kiire check-in administraatorileti juures, siis hommikumantlid selga ja veemõnusid nautima. Nädalavahetuseks on kõik spaahotellid täiega välja müüdud.

"Me näeme, kuidas patriootiline turism laineid lööb ning tänu küllaltki suurele huvile Ida-Virumaa vastu saame öelda, et antud hetkel oleme külalistest pungil. Inimesed teevad valiku vahetult enne reisi, broneerivad üks-kaks päeva, see on selline ekspress-spaapuhkus," rääkis Noorus SPA Hotelli turundusjuht Darja Bojarova.

Meresuu SPA&Hotelli tegevjuht Igor Baranov märkis, et kui võrrelda eelseisvat nädalat eelmise nädalaga, siis huvi on märksa suurem. "Loomulikult on veel mõned vabad toad tööpäevadel jäänud, kuid nõudlus on kordi rohkem," lausus ta.

Hotellide võitluses siseturisti nimel on spaahotellide trumbiks basseinid, saunad ja puhkepaketi hommikusöögid. Narva-Jõesuusse tullakse spaamõnusid nautima tavaliselt Põhja-Eestist, kuid viimasel ajal ka kaugematest Eesti paikadest.

Just siseturist aitas Narva-Jõesuu spaad hädast välja kevadsuvel, kui Vene turist Eestisse enam ei pääsenud. Kodumaisele turistile panustatakse ka sügisel, sest koroona taandumist ja piiride avanemist niipea ei oodata.

Ees ootab tühi november

Terviseameti koroonakaardil on Ida-Virumaa suur tumesinine ala, mis tähendab üsna kõrget nakatumist. Kui aga asja põhjalikumalt uurida, siis selgub, et suuremad nakkuskolded on koondunud Ida-Viru tööstuslinnadesse ja Narva-Jõesuu on koroonast suhteliselt puhas.

Narva-Jõesuu spaad loodavad koolivaheajal veidigi rasva koguda, et aastavahetuse pidudeni vastu pidada.

"Sügis on kõige ärevam aastaaeg, ütleme ausalt. Gripihooaeg, mis peaks kohe algama, paneb meile teatud piirangud. Loodame, et see koolivaheaeg lubab meil püsima jääda, kuid novembris pole kõik juba nii ilus. Praktiliselt tühi november," lausus Darja Bojarova.

Samas hinnaalandusi ja sooduskampaaniaid spaad ei luba, sest omavahel konkureeritakse eeskätt teenuse kvaliteedis ning luksust ei saa pakkuda odavalt.