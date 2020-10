Leedus tehti möödunud ööpäevaga 3253 testi, millest 205 osutus positiivseks. Leedus on üldse tehtud 893 140 koroonatesti.

Enim uusi nakatunuid lisandus Vilniusesse (70), Šiauliaisse (44) ja Kaunasesse (27). 205 uuest nakatumisest on 101 seotud varasemate haiguskolletega.

Kokku on Leedus koroonaviirusesse haigestunud 7726 inimest. Aktiivseid haigusjuhte on Leedus esmaspäeva hommikuse seisuga 4468. Kokku on praegu isolatsioonis 32 220 inimest.

COVID-19 tõttu on surnud 113 inimest ja veel 35 koroonaviirusega nakatunud patsienti on surnud muudel põhjustel.

Kokku on Leedus seni tehtud 893 140 COVID-19 testi, sealhulgas 3253 viimase 24 tunni jooksul.

Lätis 80 inimest haiglas

Lätis tehti möödunud ööpäeval 2215 koroonatesti, millest 44 olid positiivsed. Positiivsete juhtumite osakaal testitute seas ulatus kahe protsendini.

Möödunud ööpäevaga hospitaliseeriti kaheksa koroonaviirusega patsienti, kokku on Läti haiglates koroonaviirusega ravil 80 patsienti. Neist 74 on mõõduka haigestumisega ja kuus on haigestunud raskelt. See on seni suurim COVID-19 statsionaarsete patsientide arv.

Lätis on kokku koroonaviirusesse haigestunud 3494 inimest.

Soomes 131 koroonapositiivset

Soome terviseameti teatel lisandus ööpäevaga 131 koroonapositiivset, millest enim (56) tuli juurde Helsingisse.

Kokku on Soomes tuvastatud koroonaviirus 13 555 inimesel.

Maailmas on viirus diagnoositud 40 miljonil inimesel

Koroonaviirus on testitud maailmas 40 miljonil inimesel, viirus on nõudnud 1,1 miljoni inimese elu.

Pooled ametlikest nakatumistest on tuvastatud kolmes riigis: USA-s (8,1 miljonit), Indias (7,6 miljonit) ja Brasiilias (5,2 miljonit).

Nakatumiste arvu kasvu viimastel nädalatel on seostatud ka suurenenud koroonatestide arvuga.