Maailma koroonajuhtude arv ületas 40 miljoni piiri

Viimase nädalaga leidis kinnitust üle 2,5 miljoni nakatumisjuhu, mis on seni kõrgeim nädalane nakatumiste arv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige enam nakatunuid on registreeritud USA-s - üle kaheksa miljoni. Ühendriikidele on järele jõudmas India 7,5 miljoniga ning kolmas on Brasiilia enam kui viie miljoni nakatunuga.