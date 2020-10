Kolm positiivset testi lisandus Harjumaale, Pärnumaale lisandus kaks ja Jõgevamaale üks nakatunu. Ühe inimese puhul puudus rahvastikuregistris elukoht.

Regiooniti Eesti suurima nakatumisnäitajaga Ida-Virumaale ühtegi nakatunut ei lisandunud.

Haiglaravi vajab 33 patsienti, kellest üks on juhitaval hingamisel.

Harjumaale toodi üks juhtum välismaalt

Tallinna lisandus kaks uut nakatunut. Harjumaa uute juhtumite puhul on ühel juhul tegemist nakatumisega läbi perekontakti. Ühel juhul toodi haigus sisse Šotimaalt. Ülejäänud nakatumise asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Kooli koldes on kuus inimest ning uues töökoha koldes kuus nakatunut.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1458 inimest, kellest 235 on haigestunud.

Jõgevamaa nakatunu sai viiruse töö kaudu

Jõgevamaale lisandunud juhtumi puhul on tegemist nakatumisega läbi töökontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 607 inimest, kellest 60 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Pärnumaale lisandunud kaks juhtumit on seotud varasema haigestunuga. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 46 inimest, kellest 16 on haigestunud.

Ida regioonis on seitse erinevat kollet

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest.

Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 19 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud kümme Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 830 inimest, kellest on haigestunud 153.

19. oktoobri seisuga on tervenenud 3229 inimest. Neist 2404 inimese ehk 75,5 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 825 inimese ehk 24,5 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 243 000 esmase testi, nendest 4085 ehk 1,67 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.