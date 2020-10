Kiirtestimine taasavab rahvusvahelise reisimise Heathrow lennujaamast

Reisijad saavad alates teisipäevast Heathrow lennujaamas teha tund aega enne lennu väljumist koroonaviiruse kiirtesti. Osades riikides ei pea negatiivse koroonatesti tulemusega reisija saabumisel eneseisolatsiooni jääma, kirjutab The Times.

Esialgu rakendub süsteem vaid neile inimestele, kes reisivad Hongkongi ja Itaaliasse.

Reisija peab aga testi tegemiseks ette registreeruma ning test maksab 80 naela.

Transpordiminister Grant Shapps ütles esmaspäeval, et valitsus peab läbirääkimisi ka USA-ga lennueelsete kiirtestide katsetamiseks. Shappsi sõnul võiks USA-st Suubritanniasse tulijad vältida eneseisolatsiooni jäämist siis, kui nad on enne reisimist eneseisolatsioonis olnud või USA-s testi teinud. Ta loodab, et sellest saab rahvusvahelise reisimise jaoks uus alus.

Praegu peavad 150 riskiriigist Suurbritanniasse saabujad jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni ei nõuta praegu reisimisel Suurbritannia ja vaid väga väheste n-ö ohutute riikide vahel.

Septembris lõi Briti valitsus rakkerühma, kes hindaks, kuidas avada riik uuesti rahvusvahelisele reisimisele.

Shapps selgitas, et ministrid leppisid kokku režiimis, mille järgi saabujad peavad jääma nädalaks eneseisolatsiooni ning tegema seejärel koroonaviiruse testi. See tähendab, et negatiivse testitulemuse korral väheneb eneseisolatsiooni aeg kahe nädala pealt nädala peale.

Loodetakse, et see süsteem hakkab toimima detsembrist, kuid lennufirmad soovivad, et lennueelne testimine oleks pikaajaline lahendus.