EL eraldas 100 miljonit eurot koroonaviiruse kiirtestideks

"Turule on hakanud tulema kiired antigeenitestid. See võib etendada olulist rolli, aga me pakume heakskiitmiseks välja EL-i lähenemise," ütles ta.

Von der Leyen ütles pärast EL-i liidrite teisipäevast erakorralist videokonverentsi, et Euroopa Komisjon püüab saavutada viiruse paremat tuvastamist ja leviku jälgimist kogu ühenduses.

Koroonaviiruse antigeeniteste ei peeta nii usaldusväärseks kui nn PCR-teste, mille puhul võetakse proov ninaneelust ja saadetakse laborisse.

Antigeenitestid on aga palju kiiremad ja annavad vastuse juba koha peal 15 minuti jooksul. Euroopa eksperdid on seisukohal, et viirus levib praegu liiga kiiresti, et saaks lubada endale mitmepäevast ooteaega, ehkki tulemus on usaldusväärsem.

"CDC (Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse) andmed näitavad, et viirus levib kiiresti üle Euroopa, oleme sügavalt teises laines. Üha rohkem ja rohkem inimesi nakatub" ütles von der Leyen.

"Eelmisel nädalal jõudis kinnitatud juhtumite arv Euroopas 1,1 miljonini. Ja üha enamad nakatunud jõuavad viirusega haiglasse."

"Eeldatavasti kasvavad need arvud järgmise kahe või kolme nädala jooksul veelgi ja see juhtub kiiresti," ütles ta.

Von der Leyen ja tema teadusnõustaja Peter Piot ärgitavad liikmesriike Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) loodud platvormi kaudu paremini andmeid jagama.

See aitaks teada saada, kus on suurem intensiivravivõimekus, et siis vajadusel patsiente üle piiri toimetada, seletas von der Leyen.

Saksamaa ongi juba hakanud võtma vastu patsiente Belgiast ja Hollandist, kus haiglad on üle koormatud.

Von der Leyen, kes oli enne Saksa poliitikasse minekut epidemioloog, lubas luua liikmesriikide teadusnõustajate platvormi, kus plaane ja ideid jagada.