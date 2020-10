Alates teisipäevast saavad reisijad Londoni Heathrow lennujaamas enne Itaaliasse või Hongkongi lendamist teha koroonaviiruse kiirtesti, et nad ei peaks sihtkohas eneseisolatsiooni jääma. Ka Tallinnas võiks selliseid teste teha, leiab lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe.

Pärgmäe ütles ERR-ile, et alates 1. septembrist Tallinna lennujaama saabunud reisijate testimine on end õigustanud, tuvastades nakatunuid ning negatiivse tulemuse puhul lühendanud inimeste eneseisolatsioonis olemise aega.

"Seega oleks testimisega alustamine ka enne reisile minekut igati soositud ning annaks inimestele kindlustunde, et lennujaamas ning lennukis viibivad inimesed on saanud negatiivse testitulemuse. Ennekõike tuleks testimist rakendada just nendel otselendudel, mille puhul sihtriik negatiivset testitulemust nõuab," sõnas Pärgmäe.

Pärgmäe ei osanud öelda, kas ja millal sellist meedet rakendada saaks, sest see pädevus on testimispartneritel.

Reisijad saavad alates teisipäevast Heathrow lennujaamas teha tund aega enne lennu väljumist koroonaviiruse kiirtesti. Osades riikides ei pea negatiivse koroonatesti tulemusega reisija saabumisel eneseisolatsiooni jääma, kirjutab The Times.

Esialgu rakendub süsteem vaid neile inimestele, kes reisivad Hongkongi ja Itaaliasse.

Reisija peab aga testi tegemiseks ette registreeruma ning test maksab 80 naela.