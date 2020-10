Allikas: USA kaebab Google'i konkurentsirikkumiste eest kohtusse

Wall Street Journal ja New York Times kirjutasid eelnevalt, et USA justiitsministeeriumi hagis süüdistatakse Google'it ebaseaduslikus monopoliseerivas tegevuses, millega firma on säilitanud oma juhtrolli otsingumootori ja reklaamiplatvormina.

Uurimine tehnoloogiahiiu suhtes on föderaal- ja osariigitasandil kestnud juba kuid ja paralleelselt on uuritud ka teisi digihiide nagu Amazon, Facebook ja Apple.

Pole täpselt selge, mida valitsus tõenäoliselt aastatepikkuseks veniva kohtuasjaga firmalt nõuab. On võimalik, et Google'ilt nõutakse äritavade muutmist või osa äride loovutamist.