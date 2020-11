Kui praegu on Euroopat ümbritsevates meredes 5047 võrku ühendatud tuulegeneraatori koguvõimsus 23 gigavatti (GW), siis Komisjonis koostatud taastuvenergia strateegia kohaselt võiks see 2030. aastaks tõusta 60 GW-ni ja 2050. aastaks 300 GW-ni, vahendas portaal EurActiv.com.

"Tuuleenergeetika tööstus on ambitsiooniks valmis. Tuuleenergia on odav ja skaleeritav," ütles valdkonna ettevõtteid ühendava organisatsiooni WindEurope pressiesindaja Ivan Pineda.

EurActivi andmeil juhib tuulenergeetika edendamist Saksamaa, mis on praegu Euroopa Liidu eesistuja ning suurima turuosalusega riik.

Euroopa Komisjonist lekkinud plaan sobitub Komisjoni varasemalt juba tehtud ettepanekutega tõsta EL-i taastuvenergia osakaalu 38-40 protsendini energia kogutarbimisest, mis oleks praegusest tasemest ligikaudu kaks korda suurem.

Strateegia kohaselt maksaks meretuuleparkide kiire laiendamine 789 miljardit eurot ning looks 62 000 uut töökohta, milles lisatakse, et see on teostatav, ehkki pingutust nõudev eesmärk.