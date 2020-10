Pühapäeva hommikul käisid inimesed vähehaaval valimisjaoskonnas oma häält andmas.

Inimeste juttudest jääb kõlama sõna muutus, kes soovivad muutusi ja kes soovivad pigem praeguse olukorra jätkumist ja mõnel valijal on väga konkreetsed oma soovid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pealinnas Vilniuses on keskpäeval valimisjaoskonnas oluliselt rohkem rahvast.

Valimiste võitu prognoositakse Isamaaliidule - Leedu Kristlikele Demokraatidele ja nende tõenäoliste valitsuspartneritena nähakse just populaarsust kasvatanud liberaale.

"Kahe liberaalse partei edu ei tähenda, et Leedu ühiskond oleks muutunud väga liberaalseks," ütles Vilniuse Ülikooli politoloogia professor Aine Ramonaite. "Teisalt on peale kasvanud uus valijate põlvkond ja nende väärtused on tõepoolest erinevad, nende suhtumine on palju liberaalsem," märkis ta.

Leedulaste valik saab selgeks juba pühapäeva õhtul, kui valimiste teine voor lõppeb.