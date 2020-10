Enamik sisse toodud koroonajuhtumitest on pärit Venemaalt ja Ukrainast

Kõige kiiremini on kasvanud Venemaalt sisse toodud juhud, mis on kasvanud iga nädalaga. Kokku on oktoobris tuvastatud 66 Venemaalt nakkuse toonud inimest, neist ainuüksi 37 lisandus möödunud nädalal.

Ukrainast on oktoobri jooksul toonud nakkuse kokku 32 inimest (neist möödunud nädalal 13).

Kolmandana torkab silma Poola, kust on oktoobris toodud sisse kümme nakatumisjuhtu, kuid üldiselt on Euroopa riikidest sisse toodud juhtumite hulk väike. Viis juhtu on toodud sisse nii Itaaliast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Rootsist kui ka Soomest. Teistest riikidest on sisse toodud nakatumiste arv väiksem.

Kokku on oktoobris tuvastatud 183 välismaalt sisse toodud koroonajuhtumit.

Välisministeerium selgitas, et Eestisse võivad reisida Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed, kes lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte. Haigustunnuste korral tuleb jääda eneseisolatsiooni.

Samuti lubatakse riiki haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja need, kes tulevad Eestisse kas õppima või töötama või omavad pikaajalist viisat. Neile kehtib aga kas testimise või eneseisolatsiooni nõue.