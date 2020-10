Reinsalu: Euroopa koroonakraadiklaas on plahvatanud

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et "Terevisioonis", et kogu Euroopas on koroonaviirusesse nakatumine kasvufaasis, mille põhjustasid tema hinnangul augustikuised puhkused ja piiriülesed reisimised.

Eestis on oktoobris tuvastatud 183 välismaalt sisse toodud koroonajuhtumit, millest 66 toodi sisse Venemaalt ja 32 Ukrainast. Sealjuures möödunud nädalal olid vastavad näitajad 37 (Venemaa) ja 13 (Ukraina).

Välisminister Reinsalu ütles, et Venemaa kodanikele on Eestisse sissesõit keelatud, v.a spetsiifilised erandid. Ka Venemaal endal on karm süsteem, mis lubab oma kodanikel lahkuda riigist üks kord.

"Kui me vaatame selle numbri 66 sisse, siis selle sees on ka 22 Sloveenia jalgpallinaiskonna liiget. Ülejäänute puhul, eks need on inimesed, kes naasevad Venemaalt. Nad on Eesti alalised elanikud," selgitas Reinsalu.

Küsimusele, et kui Venemaal on koroonanäitajad kasvufaasis, siis kas peaks meie enda turvalisuse huvides kehtestama Venemaa suunal senisest veelgi karmimad piirangud, vastas Reinsalu, et piirangud on juba täna karmid.

"Isikute grupp, keda me sisse lubame, siis on need Eesti kodanikud ja alalised elanikud ehk nende kodu on Eestis. Ja neil keelata riiki sisse tulek, seda ei luba juba põhiseadus ja see ei oleks ka inimlik."

Reinsalu rõhutas, et teine teema on see, et need inimesed peavad riiki sisenedes täitma reegleid.

"Ehk kui nad tulevad Venemaalt või ükskõik millisest kolmandast riigist, kus pole meil karantiinivabastust, siis peavad nad tegema kaks testi ja seitsme päeva jooksul vältima kontakte või olema kaks nädalat karantiinis. Või kui valitsus otsustab seda täna muuta, siis kümme päeva karantiinis."

Reinsalu lisas, et viirus on praegu üle kogu Euroopa kasvufaasis ja septembri teises pooles oli murdepunkt, kus suuremates riikides toimus plahvatuslik kasv.

"Ma oletan, et selle taga olid augustikuu puhkused Inimesed liikusid palju piiriüleselt ja viirus koos sellega. Eesti on aga Euroopa ühe rangeima poliitikaga riike, mis puudutab väljastpoolt tulijaid. Sisuliselt kõikidest riikidest tules peab jääma karantiini või omada eelnevat testi või teha kaks testi. Ja seda poliitikat muuta pole mõistlik, pigem peame julgustama teisi euroopa riike sarnaseid usaldusmeetmeid kasutusele võtma, et vältida piiride totaalset sulgemist," sõnas Reinsalu.

"Praegu on viirus väga tõsises kasvufaasis. Kui septembrikuus pandi paika see nn kraadiklaas, kus on ohtlikud punased tsoonid Euroopas ja kus mitte, siis tuleb tunnistada, et kraadiklaas on tänaseks plahvatanud. Me kõnelesime septembri alul 150 inimesest 100 000 kohta, nüüd on Tšehhis ja Belgias see juba 1500. See on nagu kraadiklaas, kus tavaliselt on 42 kraadi Celsiust, aga kui nüüd inimest kraadida, siis on juba 400-ni see temperatuur tõusnud," piltlikustas välisminister.